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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Запрацював чат-бот «Календар здорових українців»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 224

  

Серед іншого чат-бот допоможе знайти найближчий медзаклад із необхідними послугами, діагностикою та лабораторними дослідженнями

Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот «Календар здорових українців». Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них - безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Завдання чат-бота - підвищити обізнаність про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які оплачуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Показати, що профілактика - це не лише важливо, а просто та доступно. 

Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України та сімейних лікарів. Проєкт реалізувала ГО «Ліки Контроль».

Чат-бот доступний у популярних месенджерах - Telegram та Viber. Він складається з розділів:

  • знайомство;
  • системи на контролі;
  • щеплення за календарем і без;
  • де пройти обстеження;
  • персональні рекомендації.  
— Робота з ботом розпочинається з короткого опитування. На основі відповідей надаються індивідуальні поради, як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу. І одразу користувачі можуть знайти найближчий до них медзаклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження, — розповіли в НСЗУ.

Нагадуємо, що українцям доступні 6 корисних чат-ботів для пацієнтів і не тільки.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерстві цифрової трансформації України
Теги: чат-бот безоплатно Telegram Viber НСЗУ
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