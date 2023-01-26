Запрацював чат-бот «Календар здорових українців»

Серед іншого чат-бот допоможе знайти найближчий медзаклад із необхідними послугами, діагностикою та лабораторними дослідженнями
Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот «Календар здорових українців». Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них - безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Завдання чат-бота - підвищити обізнаність про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які оплачуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Показати, що профілактика - це не лише важливо, а просто та доступно.
Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України та сімейних лікарів. Проєкт реалізувала ГО «Ліки Контроль».
Чат-бот доступний у популярних месенджерах - Telegram та Viber. Він складається з розділів:
Нагадуємо, що українцям доступні 6 корисних чат-ботів для пацієнтів і не тільки.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер