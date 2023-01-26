Запрацював чат-бот «Календар здорових українців»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 224

Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот «Календар здорових українців». Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них - безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Завдання чат-бота - підвищити обізнаність про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які оплачуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Показати, що профілактика - це не лише важливо, а просто та доступно.

Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України та сімейних лікарів. Проєкт реалізувала ГО «Ліки Контроль».

Чат-бот доступний у популярних месенджерах - Telegram та Viber. Він складається з розділів:

знайомство;

системи на контролі;

щеплення за календарем і без;

де пройти обстеження;

персональні рекомендації.

— Робота з ботом розпочинається з короткого опитування. На основі відповідей надаються індивідуальні поради, як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу. І одразу користувачі можуть знайти найближчий до них медзаклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження, — розповіли в НСЗУ.

Нагадуємо, що українцям доступні 6 корисних чат-ботів для пацієнтів і не тільки.