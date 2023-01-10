6 корисних чат-ботів для пацієнтів і не тільки

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 248

Сьогодні важко уявити щоденне життя українців без інтернету. Соцмережі вже на рівних із традиційними сайтами доносять до нас новини та аналітичні матеріали, а чат-боти створюють конкуренцію традиційним застосункам.

Тож сьогодні ділимося з вами корисними чат-ботами, які допоможуть краще орієнтуватися в отриманні «Доступних ліків», наданні домедичної допомоги, отриманні безоплатних консультацій лікарів і медичних послуг.



Запитай у Гриця

Корисний сервіс розповість, де взяти ліки кожному пацієнту у селі, містечку чи місті та які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки». Сервіс побудований на основі відкритих даних.

Джгут 2.0

Чат-бот допоможе в екстрених ситуаціях, коли потрібно надати першу домедичну допомогу. Бот має два режими: для тих, хто пройшов тренінг (більш повні рекомендації), і базові поради, які не потребують навичок.

TacticMedAid

Чат-бот допоможе з алгоритмами надання медичної допомоги під час війни.

Турбота

Це безоплатний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн. Потрібно обрати напрям, за яким потрібна консультація, та надіслати заявку в чат-боті, який зв'яже із зареєстрованим у сервісі лікарем.

Лікуйся

Чат-бот допоможе кожному, хто зіштовхнувся з діагнозом «рак молочної залози», зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги та в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується як послуг з діагностики онкологічних захворювань, так і їх лікування.

#АРТпоруч

Чат-бот допоможе дізнатися де і як отримати антиретровірусну терапію (АРТ) в Україні та за кордоном.

Раніше ми писали, що знайти найближчий «Пункт незламності» можна у чат-боті @nezlamnistbot.