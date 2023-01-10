Що робити при спізненні на потяг через повітряну тривогу

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 249

У разі спізнення на потяг через оголошення повітряної тривоги пасажири зможуть скористатися своїм квитком протягом 24 годин. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, аби скористатися потягом, потрібно обрати потрібний рейс у тому ж напрямку. Це можна зробити у тому числі й на міжнародні рейси, зокрема потяг Київ — Перемишль. Для цього потрібно звернутись до чергового по вокзалу.

Якщо ж у пасажира запланована пересадка на інший поїзд, він має повідомити про це провідника чи начальника потягу для допомоги в корегуванні маршруту. Зокрема, відправлення наступного рейсу можуть притримати.

- Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка, - наголосили в АТ «Укрзалізниця».

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