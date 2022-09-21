Лайфгак: як купити білет на потяг по студентському квитку

Від початку широкомасштабного вторгнення через онлайн-сервіси Ukrzaliznytsia booking.uz.gov.ua, а також партнерські сервіси купити квиток на потяг зі знижкою для студентів можливості немає.
Водночас гроші на квитку студент може зекономити, якщо піде по паперовий квиток до каси залізничного вокзалу. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» студент Данило, що днями їхав до Києва, це дійсно працює.
Інформацію нам підтвердили на залізничному вокзалі Кременчука. За словами начальниці вокзалу Інни Дуганець, в касах вокзалу дійсно можна придбати квиток зі знижкою
Вона також нагадала, що пільга на проїзд студентам надається в розмірі 50% і діє у плацкартних вагонах та вагонах сидячого типу.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер