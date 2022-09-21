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Лайфгак: як купити білет на потяг по студентському квитку

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 172

 Знижка в онлайн-сервісах від початку великої війни не працює

Від початку широкомасштабного вторгнення через онлайн-сервіси Ukrzaliznytsia booking.uz.gov.ua, а також партнерські сервіси купити квиток на потяг зі знижкою для студентів можливості немає. 

Водночас гроші на квитку студент може зекономити, якщо піде по паперовий квиток до каси залізничного вокзалу. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» студент Данило, що днями їхав до Києва, це дійсно працює.

«Через booking.uz мені запропонували купити квиток за повну вартість, але я звернувся до каси, і мені продали квиток за студентським білетом», розповів Данило.

Інформацію нам підтвердили на залізничному вокзалі Кременчука. За словами начальниці вокзалу Інни Дуганець, в касах вокзалу дійсно можна придбати квиток зі знижкою

«У наших системах є необхідна інформація для надання пільг студентам, в онлайн-сервісах вона закрита», говорить Інна Дуганець.

Вона також нагадала, що пільга на проїзд студентам надається в розмірі 50% і діє у плацкартних вагонах та вагонах сидячого типу.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Укрзалізниця студентський квиток потяг квиток залізничний вокзал
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