Лісіники розповіли, де найбільше лісів на Полтавщині

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 211

Найбільш лісистими є Котелевська та Великорублівська громади

У Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства розповіли, у яких районах Полтавщини найбільше росте лісів.

Так, найбільше лісів по області — у Миргородському районі - 13,2% території, найменше — у Кременчуцькому районі — 4,9%. У Полтавському — 9,7%, у Лубенському — 7,8%.

Лісівники зазначають, що у деяких територіальних громадах ліси складають 10-15% території, а у деяких — 2-4%.

Якщо говорити за громади, то найбільш лісистими є Котелевська та Великорублівська громади, де лісистість складає близько 21%, найменш лісистими є Семенівська — 2,2%, Глобинська — 2,3% та Машівська — 2,8%.



