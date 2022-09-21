Мобілізація медиків: хто підпадає під призов, чи можуть мобілізувати жінок та про відстрочку

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 208

Мобілізація медпрацівників за умов воєнного стану відбувається у тому порядку, що й мобілізація всіх інших категорій населення. На відміну від решти жінок, яким відстрочили постановку на військовий облік до 1-го жовтня 2023 року, жінки-медики зобов'язані перебувати на військовому обліку і можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» на військовий облік приймають жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони України. Такі жінки також мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком.

Українок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучати до виконання робіт із забезпечення оборони країни у воєнний час (ч. 12 ст.1 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу»).

Проте, не всі медики можуть бути призвані. Деякі можуть отримати відстрочку від мобілізації на шість місяців. Зокрема, це

заброньовані на період мобілізації та воєнний час громадяни;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я;

громадяни, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня;

дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) молодше 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, які цього потребують (у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати їх).

Варто додати, що відстрочку на підставі відповідних документів про право на відстрочку надає спеціальна комісія, яка працює при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматах). Отже, щоб її отримати, треба надати ці документи до ТЦКСП.

Як зазначив начальник Кременчуцького районного ТЦКСП полковник Роман Сушко, після 24 лютого 12 жінок добровільно відправились на військову службу. Більшість серед них – медики.