Кіровоградська обласна рада звернулася до Верховної Ради про необхідність перейменування області

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Вчора, 20 вересня, на сесії Кіровоградської обласної ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради про перейменування області.

Процедура передбачає внесення змін до Конституції. Оскільки під час воєнного стану це неможливо, парламент має розглянути питання про перейменування Кіровоградської області по його завершенню.

Нагадаємо, що у 2019 році Конституційний суд України зробив висновок про конституційність законопроєкту ВР щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.