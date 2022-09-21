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Кременчук, Путін проти українського народу

Президент рф путін оголосив на росії часткову мобілізацію

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 841

 

Надсилання людей на війну він назвав «необхідники кроками» для захисту територіальної цілісності росії

Воєнний злочинець, президент рф володимир путін оголосив про часткову мобілізацію на росії. Він уже підписав указ. Надсилання людей на війну він назвав «необхідними кроками» для захисту територіальної цілісності росії. 

Голова країни-окупантки у зверненні сказав, що мобілізувати будуть тих, хто перебуває в запасі та має військовий досвід.

Вчора ввечері, 21 вересня, очікували на звернення президента рф володимира путіна, у якому він мав оголосити про так звані референдуми на окупованих територіях України. Центральні канали навіть вивісили анонси майбутньої промови. Але після двох годин очікування їх видалили.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 по 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. 

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення російською федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України. 

За даними американської розвідки, росія готувала «референдум» ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна мобілізація путин
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