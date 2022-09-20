Розмалювати та фотографувати: кременчужан кличуть взяти участь в арт-проєкті до Дня міста

Усіх охочих кременчужан та гостей міста запрошують взяти участь в арт-проєкті до Дня міста Кременчука «Кольори мого міста» та створити креативну виставку. Про це повідомляє «Європейський клуб».
Спершу відбудуться два заходи зі створення візуальних образів Кременчука: майстерня з малювання та фотопрогулянка містом, а потім аматорські роботи представлять на виставці. Учасники можуть приєднатися до усіх трьох заходів або вибрати, що ближче до душі.
Під час проєкту учасники зможуть:
Майстерня «Розмальовка Кременчука»
(24 вересня о 15.00, офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)
Завжди любили розмальовки? На заході учасники отримають ескізи знакових місць Кременчука та розмалюють їх за своїм смаком: в реальних кольорах або у фантастичних. Вік учасників – необмежений, художні здібності не мають значення.
Координаторка заходу – Ольга Педченко, вільна художниця, брала участь у створенні муралів у Харкові та Світловодську. Постійно проживала в Харкові до повномасштабного вторгнення, зараз мешкає в Кременчуці.
Фотопрогулянка «Побач серцем»
(25 вересня о 15.00, місце зустрічі – офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)
Пішохідна екскурсія з фотоапаратом (смартфоном) по центру Кременчука, в ході якої учасники спробують зафіксувати однакові об’єкти в різні способи, залежно від власного бачення чи сприйняття. Вік учасників – необмежений, художні здібності не мають значення.
Координаторка заходу – Олеся Мусієнко, фотографиня та адміністраторка офісу «Простір ідей».
Креативна виставка «Кольори мого міста»
(2 жовтня о 15.00, офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)
Фінальний захід арт-проєкту, де будуть об’єднані та представлені розмальовки та фотороботи з попередніх двох заходів. Учасники майстерні з малювання чи фотографії зможуть поділитися враженнями, а глядачі спробують «прочитати» у представлених роботах думки й почуття авторів.
Розмови про місто і мистецтво відбудуться в дружній атмосфері, з чаєм та кавою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер