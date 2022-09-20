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Розмалювати та фотографувати: кременчужан кличуть взяти участь в арт-проєкті до Дня міста

Вчора, 22:00 Переглядів: 155

 

З робіт учасників створять виставку «Кольори мого міста»

Усіх охочих кременчужан та гостей міста запрошують взяти участь в арт-проєкті до Дня міста Кременчука «Кольори мого міста» та створити креативну виставку. Про це повідомляє «Європейський клуб».

Спершу відбудуться два заходи зі створення візуальних образів Кременчука: майстерня з малювання та фотопрогулянка містом, а потім аматорські роботи представлять на виставці. Учасники можуть приєднатися до усіх трьох заходів або вибрати, що ближче до душі.

Під час проєкту учасники зможуть:

  • виразити свої почуття до міста, де ми живемо;
  • спробувати себе в ролі митців;
  • поміркувати, яким ми бачимо Кременчук зараз;
  • дізнатися, яким побачили Кременчук українці, які переїхали до нашого міста в результаті евакуації з інших населених пунктів;
  • подивуватися, чому ми бачимо наше місто по-різному;
  • порадитися, яким ми хочемо бачити Кременчук у майбутньому.

План заходів арт-проєкту «Кольори мого міста»

Майстерня «Розмальовка Кременчука»

(24 вересня о 15.00, офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)

Завжди любили розмальовки? На заході учасники отримають ескізи знакових місць Кременчука та розмалюють їх за своїм смаком: в реальних кольорах або у фантастичних. Вік учасників – необмежений, художні здібності не мають значення.

Координаторка заходу – Ольга Педченко, вільна художниця, брала участь у створенні муралів у Харкові та Світловодську. Постійно проживала в Харкові до повномасштабного вторгнення, зараз мешкає в Кременчуці.

Фотопрогулянка «Побач серцем»

(25 вересня о 15.00, місце зустрічі – офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)

Пішохідна екскурсія з фотоапаратом (смартфоном) по центру Кременчука, в ході якої учасники спробують зафіксувати однакові об’єкти в різні способи, залежно від власного бачення чи сприйняття. Вік учасників – необмежений, художні здібності не мають значення.

Координаторка заходу – Олеся Мусієнко, фотографиня та адміністраторка офісу «Простір ідей».

Креативна виставка «Кольори мого міста»

(2 жовтня о 15.00, офіс «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б)

Фінальний захід арт-проєкту, де будуть об’єднані та представлені розмальовки та фотороботи з попередніх двох заходів. Учасники майстерні з малювання чи фотографії зможуть поділитися враженнями, а глядачі спробують «прочитати» у представлених роботах думки й почуття авторів.

Розмови про місто і мистецтво відбудуться в дружній атмосфері, з чаєм та кавою.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: арт проєкт фотографии виставка День міста
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