Ще 41 кременчужанин захворів на ковід

20 вересня у Кременчуці зареєстрували 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, захворіли 22 жінки віком від 28 до 90 років, 18 чоловіків віком від 35 до 83 років та одна 17-річна дитина. 36 пацієнтів лікуються під наглядом сімейних лікарів, п'ять – на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях знаходиться 37 людей. За добу одужало 11 осіб. Випадків смерті сьогодні не зареєстрували.
Загалом у Кременчуці налічують 24 424 хворих, одужало 23 524, померло 722.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер