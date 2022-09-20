Щоб захопити Україну, росії необхідна загальна мобілізація – вона обернеться для рф крахом

Вчора, 21:01 Переглядів: 354

Подальші бойові дії на території України стануть для росії крахом, бо оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму путіна. Як інформує воєнна розвідка України, це означатиме визнання, що росія не змогла виконати всі поставлені завдання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна.

«Оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у російській федерації. зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України.

росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої в росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни.

Ресурс в росії вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом», – зазначають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.