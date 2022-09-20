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Кременчук, Україна, Світ

Польща, як країна для життя, подобається 84% українців, що виїхали до цієї країни

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 86

 

Українці вкотре підтвердили величезний рівень симпатії до Польщі та поляків, а більшість поляків позитивно ставляться до українських біженців

Більша частина українців подобається Польща як країна для життя.

Українці не вірять у російську пропаганду стосовно Польщі й мають чітке уявлення про те, чому сусідня країна та її громадяни допомагають їм у боротьбі проти російського агресора.

Про це йдеться у доповіді Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського.

Результати опитування, яке провів Центр діалогу, показали дуже позитивні відповіді, особливо якщо розглядати його з погляду можливостей та перспектив розвитку польсько-українських відносин у майбутньому. Насамперед підтвердився величезний рівень симпатії до Польщі та поляків з боку українців, що перевищує 80%, тоді як рівень ворожості мізерно малий – менше, ніж 1%.

Серед українців, які виїхали до Польщі, 84% опитаних однозначно позитивно відповіли про цю країну. На запитання, чи подобається їм Польща як країна для життя, 36% опитаних відповіли «дуже подобається», а ще 48% – «швидше подобається». Лише 2% відповіли «не подобається».

Під час опитування в українців також запитали, чому Польща та поляки їм допомагають, і 70% вказали на загрозу росії для обох країн і народів. Ще 69% відповіли, що поляки з симпатією ставляться до українців і дбають про добросусідські відносини.

І лише 27% громадян сказали, що занепокоєння поляків спричинене потребою в українській робочій силі. Натомість пропагандистські заяви кремля про те, що, мовляв, Польща хоче «забрати собі захід України чи зробити Україну польським протекторатом», близько 76% українців вважають брехнею.

Ще 7% утрималися від відповіді. Лише 1% населення вірить у це, а 7% – утрималися від відповіді.

Водночас більшість поляків вважають, що для Польщі було б добре, якби українці, які живуть у ній, залишилися там на багато років.

Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.

Те, що тривале перебування українців у Польщі матиме позитивні наслідки для країни, вважає 65% опитаних поляків, 27% вказали на негативні наслідки.

Зазначається, що до негативного ставлення схильні менш освічені люди. Припускають, що причина може бути у схильності до забобонів, але не виключено, що через побоювання втратити роботу. Чоловіки частіше за жінок висловлювали позитивне ставлення до тривалого перебування громадян України в Польщі.

— Ми побоювалися і продовжуємо побоюватися негативних тенденцій щодо біженців, особливо через економічну ситуацію, що погіршується... Однак, всупереч нашим побоюванням, ентузіазм серед поляків до українців зберігається, — кажуть в українському домі у Варшаві.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Польща біженці соціологія опитування
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