У Кременчуці можна отримати безоплатні юридичні бізнес-консультації

У Кременчуці всі охочі можуть отримати безоплатні юридичні бізнес-консультації. Про це повідомила Оксана Кузьменко, членкиня Громадської організації «Центр інновацій та соціально-бізнесових ініціатив».
За її словами, на сьогодні безоплатні юридичні консультації вже отримали 20 підприємців.
До ГО «Центр ІСБІ» по юридичні консультаційні послуги можуть звертатись громадяни, яких цікавлять:
Записатися на онлайн-консультацію потрібно тут.
Детальна інформація за телефонами: 067 261 19 06, 067 106 72 86.
Нагадуємо, що у Кременчуці безоплатно допомагають складати бізнес-плани.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер