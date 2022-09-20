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Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці можна отримати безоплатні юридичні бізнес-консультації

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 110

 

Консультують кременчужан онлайн за гроші європейських платників податків

У Кременчуці всі охочі можуть отримати безоплатні юридичні бізнес-консультації. Про це повідомила Оксана Кузьменко, членкиня Громадської організації «Центр інновацій та соціально-бізнесових ініціатив».

За її словами, на сьогодні безоплатні юридичні консультації вже отримали 20 підприємців.

До ГО «Центр ІСБІ» по юридичні консультаційні послуги можуть звертатись громадяни, яких цікавлять:

  • кредитні програми;
  • повернення відсотків;
  • створення громадських організацій (розробка статутів);
  • відкриття/закриття ФОПів.
- Консультації доступні онлайн в межах програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, - додала Оксана Кузьменко.

Записатися на онлайн-консультацію потрібно тут.

Детальна інформація за телефонами: 067 261 19 06, 067 106 72 86.

Нагадуємо, що у Кременчуці безоплатно допомагають складати бізнес-плани.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ГО «Центр ІСБІ»
Теги: юридичні консультації консультації безоплатно центр ісбі GIZ Ukraine Європейський Союз допомога Оксана Кузьменко
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