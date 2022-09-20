Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Путін проти українського народу

Більшість українців не довіряють російським наративам про «розкол» у владі – опитування КМІС

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 161

 

Згідно з соцопитуванням, тільки 5% українців, що взяли участь в опитуванні, вірять у наратив про «зрадницьку» владу, яка може піти на компроміс з ворогом

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців у різних регіонах про сприйняття наративів, що «розганяються» російською пропагандою, про буцім-то «розкол» в українському суспільстві та владі країни. Опитування проводилось з 7 по 13 вересня.

Його результати свідчать про високу згуртованість українського суспільства і навіть подолання давніх міжрегіональних розбіжностей з окремих питань (наприклад, щодо зовнішньополітичного вектора).

Водночас інформаційна війна і спроба насадження проросійських наративів серед населення України продовжується і росія не полишає спроби деструктивно впливати на думки та погляди простих громадян нашої країни.

У травні 2022 року опитування КМІС показало, що російська пропаганда «програла» в інтерпретаціях війни й що українці цілком поділяють проукраїнський погляд на неї. Водночас інший важливий вектор російської пропаганди стосується не стільки спроб переконати українців у своєму сприйнятті війни, скільки спроб розколоти українське суспільство за різними лініями.

У КМІС виокремили 7 таких можливих «ліній розколу», чиї наративи циркулюють в українському суспільстві:

  • «Існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України»;
  • «Керівництво України не приділяє належної уваги нашим захисникам, їх кидають у бій без підготовки й підтримки»;
  • «Чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю»;
  • «Влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією»;
  • «Захід втомився від України й хоче, щоб Україна домовлялася з росією»;
  • «Потрібно негайно шукати й карати винних у можливих прорахунках щодо підготовки до війни навіть ціною єдності в суспільстві»;
  • «Жителі, які досі проживають на окупованих після 24 лютого територіях, переважно є колаборантами або їм байдуже до України».

Для кожної «лінії розколу» у КМІСІ сформулювали по два твердження, які є протилежними інтерпретаціями, одна з яких свідчить про те, що респондент згоден, що є такий «розкол», а друга – що, навпаки, «розколу» немає.

За результатами опитування, найменше українці схильні вважати, що між військовим та політичним керівництвом є розкол. У це вірять лише 14% респондентів, а 71% вважає, що військове і політичне керівництво діють злагоджено зі спільною метою перемоги. Інші не сформували своєї думки з цього приводу.

Більш поширеним є наратив, що «керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам», у який вірять 24% респондентів. Більшість же – 60% – вважають, що керівництво «у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам».

Відносно ж найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю – 29%. Проте і в цьому випадків значно більше тих, хто вважає, що зброя «не розкрадається, а використовується нашими захисниками» – 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився (20%).

Опитування показало, що 63% респондентів вважають, що військово-політичне об'єднане на шляху до перемоги. Негативно дивиться на ситуацію і вбачає «розкол» у 4 рази менше опитаних – лише 16%.

Тільки 5% опитаних українців поділяють наратив про «зрадницьку» владу, яка «готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з росією». Натомість 87% вважають, що влада України не піде на такі компроміси.

Так само абсолютна більшість (73%) вважають, що Захід готовий підтримувати Україну й надалі у цій війні, а 72% – що люди, котрі опинились на окупованих територіях після 24 лютого – жертви обставин і прагнуть повернутись на підконтрольну територію.

Ще трохи більш ніж половина (58%) вважають, що відповідальних у прорахунках треба притягувати до відповідальності вже після перемоги, бо це може спровокувати конфлікт всередині країни. На думку 31% це треба зробити якнайшвидше.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький підсумовує у звіті, що здебільшого українці не поділяють наративів про незгоду на верхівках влади і розкол між її різними гілками, що демонструють відповіді на питання про компроміси.

- Водночас те, що третина респондентів хочуть прямо зараз притягнути до відповідальності за можливі прорахунки у підготовці до війни, свідчить про потребу продовження виваженої й аргументованої комунікації з боку влади, – резюмує Грушецький.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх