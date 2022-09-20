Більшість українців не довіряють російським наративам про «розкол» у владі – опитування КМІС

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 161

Згідно з соцопитуванням, тільки 5% українців, що взяли участь в опитуванні, вірять у наратив про «зрадницьку» владу, яка може піти на компроміс з ворогом

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців у різних регіонах про сприйняття наративів, що «розганяються» російською пропагандою, про буцім-то «розкол» в українському суспільстві та владі країни. Опитування проводилось з 7 по 13 вересня.

Його результати свідчать про високу згуртованість українського суспільства і навіть подолання давніх міжрегіональних розбіжностей з окремих питань (наприклад, щодо зовнішньополітичного вектора).

Водночас інформаційна війна і спроба насадження проросійських наративів серед населення України продовжується і росія не полишає спроби деструктивно впливати на думки та погляди простих громадян нашої країни.

У травні 2022 року опитування КМІС показало, що російська пропаганда «програла» в інтерпретаціях війни й що українці цілком поділяють проукраїнський погляд на неї. Водночас інший важливий вектор російської пропаганди стосується не стільки спроб переконати українців у своєму сприйнятті війни, скільки спроб розколоти українське суспільство за різними лініями.

У КМІС виокремили 7 таких можливих «ліній розколу», чиї наративи циркулюють в українському суспільстві:

«Існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України»;

«Керівництво України не приділяє належної уваги нашим захисникам, їх кидають у бій без підготовки й підтримки»;

«Чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю»;

«Влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією»;

«Захід втомився від України й хоче, щоб Україна домовлялася з росією»;

«Потрібно негайно шукати й карати винних у можливих прорахунках щодо підготовки до війни навіть ціною єдності в суспільстві»;

«Жителі, які досі проживають на окупованих після 24 лютого територіях, переважно є колаборантами або їм байдуже до України».

Для кожної «лінії розколу» у КМІСІ сформулювали по два твердження, які є протилежними інтерпретаціями, одна з яких свідчить про те, що респондент згоден, що є такий «розкол», а друга – що, навпаки, «розколу» немає.

За результатами опитування, найменше українці схильні вважати, що між військовим та політичним керівництвом є розкол. У це вірять лише 14% респондентів, а 71% вважає, що військове і політичне керівництво діють злагоджено зі спільною метою перемоги. Інші не сформували своєї думки з цього приводу.

Більш поширеним є наратив, що «керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам», у який вірять 24% респондентів. Більшість же – 60% – вважають, що керівництво «у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам».

Відносно ж найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю – 29%. Проте і в цьому випадків значно більше тих, хто вважає, що зброя «не розкрадається, а використовується нашими захисниками» – 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився (20%).

Опитування показало, що 63% респондентів вважають, що військово-політичне об'єднане на шляху до перемоги. Негативно дивиться на ситуацію і вбачає «розкол» у 4 рази менше опитаних – лише 16%.

Тільки 5% опитаних українців поділяють наратив про «зрадницьку» владу, яка «готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з росією». Натомість 87% вважають, що влада України не піде на такі компроміси.

Так само абсолютна більшість (73%) вважають, що Захід готовий підтримувати Україну й надалі у цій війні, а 72% – що люди, котрі опинились на окупованих територіях після 24 лютого – жертви обставин і прагнуть повернутись на підконтрольну територію.

Ще трохи більш ніж половина (58%) вважають, що відповідальних у прорахунках треба притягувати до відповідальності вже після перемоги, бо це може спровокувати конфлікт всередині країни. На думку 31% це треба зробити якнайшвидше.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький підсумовує у звіті, що здебільшого українці не поділяють наративів про незгоду на верхівках влади і розкол між її різними гілками, що демонструють відповіді на питання про компроміси.

- Водночас те, що третина респондентів хочуть прямо зараз притягнути до відповідальності за можливі прорахунки у підготовці до війни, свідчить про потребу продовження виваженої й аргументованої комунікації з боку влади, – резюмує Грушецький.