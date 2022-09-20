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У Кременчуці пройдуть вистави, кошти з показів яких підуть на потреби бійців Нацгвардії

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 160

Вартість квитка – 200 грн

25 вересня у Міському палаці культури Київський незалежний «Театр між трьох колон» покаже експериментальну виставу «Знайка». Зібрані кошти підуть на потреби бійців батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Про це ТЪ повідомив актор театру Євген Назаренко.

«Згадайка» – це вистава-колаж епізодів, побачених і прожитих кожним із нас, мозаїка епізодів життя українського народу, повних мотивації, гумору і сумління. І найголовніше, кожна історія – це стежка до перемоги. Ця вистава щодня дихає актуальними подіями, адже війна іще не закінчена. Ми своєю чергою докладаємо зусиль, щоб нарешті була написана фінальна сцена, в якій путіну відітнуть голову. Тому моральна підтримка тилу і матеріальна підтримка бійців на передовій – наша основна мета. Вистава, щоб згадати, подумати, поплакати, посміятись і вірити в перемогу! - йдеться в анонсі.

25 вересня пройдуть три вистави – о 15.00, 17.00 та 19.00. Вартість квитка – 200 грн. Бронювання місць та додаткова інформація за телефоном 0930130915.

Кошти, зібрані з показів вистав, передадуть бійцям добровольчого батальйону «Свобода», які зараз в складі 4-тої бригади оперативного призначення ім. Героя України Сергія Михальчука НГУ в/ч 3018 боронять нашу країну на східному напрямку.

Відео-тізер до вистави

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Автор: Катерина Турубара
Теги: театр вистава палац культури
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