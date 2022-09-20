У Кременчуці пройдуть вистави, кошти з показів яких підуть на потреби бійців Нацгвардії

25 вересня у Міському палаці культури Київський незалежний «Театр між трьох колон» покаже експериментальну виставу «Знайка». Зібрані кошти підуть на потреби бійців батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Про це ТЪ повідомив актор театру Євген Назаренко.
25 вересня пройдуть три вистави – о 15.00, 17.00 та 19.00. Вартість квитка – 200 грн. Бронювання місць та додаткова інформація за телефоном 0930130915.
Кошти, зібрані з показів вистав, передадуть бійцям добровольчого батальйону «Свобода», які зараз в складі 4-тої бригади оперативного призначення ім. Героя України Сергія Михальчука НГУ в/ч 3018 боронять нашу країну на східному напрямку.
Відео-тізер до вистави
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер