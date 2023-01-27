На Полтавщині сталася пожежа, в якій загинув пенсіонер

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Вчора, 26 січня, у селі Смородщина, Чутівської громади, Полтавської області сталася пожежа в одному із житлових будинків. Про це повідомила Національна поліція Полтавщини.

Під час огляду місця події виявили 71-річного власника помешкання без ознак життя. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини події.