Ситі та щасливі: сьогодні на площі Перемоги кременчужан безкоштовно пригощали піцою

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Фотоколекція

Ситі та щасливі: сьогодні на площі Перемоги кременчужан безкоштовно пригощали піцою

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 767

 

Піца дісталася усім охочим

Сьогодні, 27 січня у Кременчуці, на площі Перемоги патрульна поліція Кременчука спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд «М.Р.І.Я.» з міста Запоріжжя та волонтерами шотландської благодійної організації Siobhans Trust провели благодійний захід #makepizzanotwar.

 

Поспілкувавшись з представником благодійної організації Siobhans Trust Томом Х'юзом, ТЪ дізнався, що організація знаходиться на території України з початку повномасштабного вторгнення росії. За цей час благодійники роздали українцям 400 тисяч штук смачної піци та залишатимуться в Україні до того часу, поки не закінчиться війна.

 

– Ми подорожуємо по всій території України та роздаємо саме піцу, оскільки її всі люблять, а також легко готується, – розповів Том Х'юз.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом з колегами інших видань, також, не залишилися осторонь та долучилися до роздачі піци містянам.

 

До речі учасники заходу отримали шанс поспілкуватись в неформальній обстановці з патрульними поліцейськими, приміряти спецзасоби та відчути себе поліцейськими.

 

– Патрульна поліція співпрацює на засадах партнерства як з місцевими громадськими організаціями, так і з міжнародними, – зазначила начальник відділення зв’язку з громадськістю Батальйону патрульної поліції Кременчука Євгенія Кривошапка.

 

Кожен охочий кременчужанин пригостився сьогодні безкоштовною піцою. Всі залишилися щасливі, здивовані та задоволені.

 

27 січня на площі Перемоги кременчужани можуть поїсти піци разом з поліцейськими
1
Автор: Дарія Згура
Теги: патрульна поліція площа Перемоги піца Шотландія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх