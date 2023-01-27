Ситі та щасливі: сьогодні на площі Перемоги кременчужан безкоштовно пригощали піцою

Сьогодні, 27 січня у Кременчуці, на площі Перемоги патрульна поліція Кременчука спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд «М.Р.І.Я.» з міста Запоріжжя та волонтерами шотландської благодійної організації Siobhans Trust провели благодійний захід #makepizzanotwar.
Поспілкувавшись з представником благодійної організації Siobhans Trust Томом Х'юзом, ТЪ дізнався, що організація знаходиться на території України з початку повномасштабного вторгнення росії. За цей час благодійники роздали українцям 400 тисяч штук смачної піци та залишатимуться в Україні до того часу, поки не закінчиться війна.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом з колегами інших видань, також, не залишилися осторонь та долучилися до роздачі піци містянам.
До речі учасники заходу отримали шанс поспілкуватись в неформальній обстановці з патрульними поліцейськими, приміряти спецзасоби та відчути себе поліцейськими.
Кожен охочий кременчужанин пригостився сьогодні безкоштовною піцою. Всі залишилися щасливі, здивовані та задоволені.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер