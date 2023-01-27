Ситі та щасливі: сьогодні на площі Перемоги кременчужан безкоштовно пригощали піцою

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 767

Сьогодні, 27 січня у Кременчуці, на площі Перемоги патрульна поліція Кременчука спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд «М.Р.І.Я.» з міста Запоріжжя та волонтерами шотландської благодійної організації Siobhans Trust провели благодійний захід #makepizzanotwar.

Поспілкувавшись з представником благодійної організації Siobhans Trust Томом Х'юзом, ТЪ дізнався, що організація знаходиться на території України з початку повномасштабного вторгнення росії. За цей час благодійники роздали українцям 400 тисяч штук смачної піци та залишатимуться в Україні до того часу, поки не закінчиться війна.

– Ми подорожуємо по всій території України та роздаємо саме піцу, оскільки її всі люблять, а також легко готується, – розповів Том Х'юз.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом з колегами інших видань, також, не залишилися осторонь та долучилися до роздачі піци містянам.

До речі учасники заходу отримали шанс поспілкуватись в неформальній обстановці з патрульними поліцейськими, приміряти спецзасоби та відчути себе поліцейськими.

– Патрульна поліція співпрацює на засадах партнерства як з місцевими громадськими організаціями, так і з міжнародними, – зазначила начальник відділення зв’язку з громадськістю Батальйону патрульної поліції Кременчука Євгенія Кривошапка.

Кожен охочий кременчужанин пригостився сьогодні безкоштовною піцою. Всі залишилися щасливі, здивовані та задоволені.