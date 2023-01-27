Автомобільне пальне на заправках Полтавщини та Кременчука знову дешевшає: яка вартість

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В п'ятницю, 27 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині після вчорашньої зупинки знову почали знижуватися. Середні ціни на бензин А-95 преміум знизились на 20 копійок, на бензин А-95 - на 23 копійки, а на дизельне пальне та газ - на 6 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,09 -0,20 -0,398% Бензин А-95 48,91 -0,23 -0,465% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,65 -0,06 -0,105% Газ автомобільний 27,23 -0,06 -0,229%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.01.2023 р.