День пам'яті жертв Голокосту: ця історія ніколи не має повторитися

Сьогодні, 27 січня, в Україні та світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Кременчук також постраждав під час Другої світової війни. Сторінки історії цих подій збережені у Кременчуці в музеї історії Голокосту при ВПУ №7. Розміщення музею цілком логічне, адже ВПУ 7 розміщене поруч з Піщаною горою, де восени 1941-взимку 1942 проводилися масові розстріли єврейського населення Кременчука.
У музеї представлена інформація про Кременчук, як про центр проживання євреїв. Також є розділ, який присвячений подіям кінця 1941 - початку 1943 років.
До музею можна завітати й онлайн, адже для цього створений сайт Музей Голокосту у Кременчуці. Переглянути історію можна за посиланням.
Перші розстріли євреїв у Кременчуці пройшли з 13 до 26 вересня 1941 року, було знищено 125 людей.
Масове знищення єврейського населення було скоєно наприкінці жовтня – початку листопада 1941 року. Відповідно до проведеної 26 вересня 1941 року реєстрації, у місті проживало 3500 євреїв та ще 100 змішаних сімей.
27 вересня 1941 року євреям було наказано переселитися в бараки за селищем Нова-Іванівка.
|Дата розстрілу
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Примітки
|13-26 вересня 1941 року
|125
|-
|30 жовтня – 1 листопада 1941 року
|3000
|Розстріли здійснював караульний взвод при підтримці українських поліцаїв, місце розстрілу – Піщана Гора
|7 листопада 1941 року
|124
|Було розстріляно 26 чоловіків, 74 жінки, 24 дитини. Акція відбувалася у Крюкові.
|8 листопада 1941 року
|148
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|11 листопада 1941 року
|16
|Було розстріляно 6 чоловіків, 7 жінок, 3 дитини.
|15 листопада 1941 року
|103
|Було розстріляно 58 чоловіків, 38 жінок, 7 дітей.
|19 листопада 1941 року
|18
|Було розстріляно 10 чоловіків, 3 жінки, 5 дітей.
|27 листопада 1941 року
|?
|-
|8 грудня 1941 року
|?
|-
|19 грудня 1941 року
|9
|Було розстріляно 7 чоловіків, 2 жінки.
|12 січня 1942 року
|?
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|Вересень 1943 року
|75
|Були розстріляні діти зі змішаних сімей.
Загалом з 1941 по 1943 роки в області було винищено понад 13 000 євреїв, у тому числі у Кременчуку – понад 3 500 людей.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер