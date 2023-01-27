День пам'яті жертв Голокосту: ця історія ніколи не має повторитися

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Сьогодні, 27 січня, в Україні та світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Кременчук також постраждав під час Другої світової війни. Сторінки історії цих подій збережені у Кременчуці в музеї історії Голокосту при ВПУ №7. Розміщення музею цілком логічне, адже ВПУ 7 розміщене поруч з Піщаною горою, де восени 1941-взимку 1942 проводилися масові розстріли єврейського населення Кременчука.

У музеї представлена інформація про Кременчук, як про центр проживання євреїв. Також є розділ, який присвячений подіям кінця 1941 - початку 1943 років.

До музею можна завітати й онлайн, адже для цього створений сайт Музей Голокосту у Кременчуці. Переглянути історію можна за посиланням.

Перші розстріли євреїв у Кременчуці пройшли з 13 до 26 вересня 1941 року, було знищено 125 людей.

Масове знищення єврейського населення було скоєно наприкінці жовтня – початку листопада 1941 року. Відповідно до проведеної 26 вересня 1941 року реєстрації, у місті проживало 3500 євреїв та ще 100 змішаних сімей.

27 вересня 1941 року євреям було наказано переселитися в бараки за селищем Нова-Іванівка.

Дата розстрілу Кількість жертв Примітки 13-26 вересня 1941 року 125 - 30 жовтня – 1 листопада 1941 року 3000 Розстріли здійснював караульний взвод при підтримці українських поліцаїв, місце розстрілу – Піщана Гора 7 листопада 1941 року 124 Було розстріляно 26 чоловіків, 74 жінки, 24 дитини. Акція відбувалася у Крюкові. 8 листопада 1941 року 148 Було розстріляно 73 чоловіки, 53 жінки, 22 дитини. 11 листопада 1941 року 16 Було розстріляно 6 чоловіків, 7 жінок, 3 дитини. 15 листопада 1941 року 103 Було розстріляно 58 чоловіків, 38 жінок, 7 дітей. 19 листопада 1941 року 18 Було розстріляно 10 чоловіків, 3 жінки, 5 дітей. 27 листопада 1941 року ? - 8 грудня 1941 року ? - 19 грудня 1941 року 9 Було розстріляно 7 чоловіків, 2 жінки. 12 січня 1942 року ? Було розстріляні лікарі, медичні працівники та їх родини. Вересень 1943 року 75 Були розстріляні діти зі змішаних сімей.

Загалом з 1941 по 1943 роки в області було винищено понад 13 000 євреїв, у тому числі у Кременчуку – понад 3 500 людей.