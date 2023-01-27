На Полтавщині інтернет-шахраї ошукують людей

Мешканців Лубенської та Кременчуцької громади ошукали шахраї в інтернеті під приводом фінансової допомоги. Про це повідомила Національна поліція Полтавщини.
Шахраї створюють сторінки-клони офіційних сторінок, де пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані та номери банківських карток для отримання начебто соціальних виплат.
Житель Лубенської громади став жертвою аферистів у одному із мобільних месенджерів. Чоловік перейшов за посиланням, яке йому надала невідома особа. У результаті чого із банківського рахунку потерпілого зникли кошти в сумі близько 5 тисяч гривень.
Також, житель Кременчуцького району натрапив на шахраїв соцмережі «Фейсбук». Чоловік побачив оголошення про виплату грошової допомоги, перейшов за посиланням, після чого з його картки списали 5 тисяч гривень.
За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Наразі вживаються заходи щодо встановлення злочинців та притягнення їх до юридичної відповідальності.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер