У Кременчуці працює 3 відділи державної міграційної служби: підсумки роботи за 2022 рік

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 163

Послуги, що надає Державна міграційна служба України (ДМС), в Кременчуці можна отримати у трьох відділах: Автозаводському, Крюківському та Кременчуцькому районному. Окрім того, більшість послуг можна замовити, звернувшись до ЦНАПу.

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла начальник Автозаводського районного відділу міграційної служби Олена Коль.

Вона підсумувала роботу ДМС України у районі за минулий рік та розповіла, що у 2022 році було видано близько 10 тисяч паспортів громадянина України та понад 27 тисяч паспортів для виїзду за кордон.

Державна міграційна служба також займалася контролем дотримання міграційного законодавства на території району. До адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства протягом минулого року було притягнуто понад 100 осіб, на території району було виявлено 40 нелегальних мігрантів, більшість з яких вже депортовані за межі країни.

— Хочу зауважити, що міграційна служба надає екстериторіальні послуги. Отже, до відділів служби у районі та до ЦНАПу можуть звертатися громадяни, незалежно від місця їх реєстрації та проживання, — зазначила Олена Коль.

Ситуація з видачею паспортів наприкінці минулого року нормалізувалася і затримок по термінах видачі майже немає.

— Термінові замовлення виконуються без затримок, а по нетерміновим є незначні затримки, які обумовлені проблемами з електроенергією та логістикою в умовах війни, — пояснила Олена Коль.

За її словами термінові замовлення виконуються протягом 7 робочих днів по паспортах для виїзду за кордон та 10 робочих днів по паспортах громадянина України, а нетермінові замовлення мають виконуватися протягом 20 робочих днів, але в реалії це може бути до 1,5 місяця.

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