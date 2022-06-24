В Україні виникли проблеми із виготовленням паспортів: яка ситуація у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 734

В Україні виникла затримка з виготовленням ID-карток і закордонних паспортів. Війна спричинила часткове руйнування логістичних шляхів та знищення інфраструктури. Про це повідомила пресслужба МВС.

- Ми зіткнулись з небаченими досі труднощами, пов’язаними з постачанням та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, у тому числі – з-за кордону. Як результат, вимушені констатувати затримки строків виготовлення документів, – пояснили в МВС.

У відомстві запевнили, що вживають всіх можливих заходів для своєчасних виготовлення та видачі нових паспортів.

Крім того, задля зручності громадян урядом дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном.

Про ситуацію з оформленням паспортів у Кременчуцькому районі на ранковому брифінгу у військовій адміністрації розповіли керівники Автозаводського та Крюківського районних відділів в м.Кременчуці Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Олена Коль та Олена Твердоступ.

За їх словами з початку року у Кременчуці видано 11 тисяч біометричних закордонних паспортів та близько 4 тисяч паспортів громадянина України. З видачою ID-карток останнім часом виникли великі проблеми – їх не видають вже більше двох місяців. Ситуація з закордонними паспортами краще - хоч і з затримками, але їх оформлюють. Так, за 3-4 тижня паспорти для виїзду за кордон отримують ті, хто замовляв їх за прискореними термінами, і протягом двох місяць – за звичайними.

- Треба якось виходити із ситуації. Якщо раніше людина оформлювала біометричні документи, то вони є в «Дії». Кому треба - видаємо тимчасові довідки, замість ID-карток. Щодо закордонних паспортів – продовжуємо їх дію на 5 років та вклеюємо у паспорти батьків фотографії дітей до 18-річного віку. Таким чином дітей можна вивозити за кордон, - пояснила Олена Коль.

Вона додала, що продовжені паспорти для виїзду за кордон діють протягом воєнного стану та ще рік після його припинення. Отже, продовження дії закордонного паспорту на 5 років зовсім не означає, що їм можна буде користуватися усі ці 5 років.

За словами Олени Твердоступ, кожний громадянин України має право мати два чинних паспорти для виїзду за кордон. Це обумовлено тим, що громадяни України мають право на безвізовий режим в’їзду до понад 120 країн світу по біометричному паспорту. До інших країн треба оформлювати візи. Отже один паспорт можна використовувати для оформлення віз, інший, обов’язково біометричний, для безвізового в’їзду до тих країн, які це дозволили.

- Оформлення паспортів наразі не прив’язано до місця проживання, яке ще називають «пропискою». Отже, у нас оформлюють документи багато вимушених переселенців. Дехто з них почали оформлювати паспорти ще до початку активних бойових дій – ми розшукуємо їх документи, якщо їх встигли вивезти, - пояснила Олена Твердоступ.

До речі, як зазначили керівниці районних відділів ДМС, перетнути кордон досі можна і за внутрішніми паспортами. Проте, потім можуть виникнути проблеми. Наприклад, у разі бажання переїхати до іншої країни.

Вони назвали адреси та телефони своїх відділів:

Автозаводський районний відділ ДМС – вул. Івана Сердюка, 31/16, телефон – 3-10-05, 3-10-93

Крюківський районний відділ ДМС – вул. Івана Сердюка,43, телефон – 73-13-73