На Полтавщині викрили наркоугруповання - судитимуть 5 наркоторговців по 5 статтям ККУ

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За вчинення цих злочинів затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області спільно з детективами СУ ГУНП в Полтавській області та за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури наприкінці березня викрили на Полтавщині наркоугруповання.

Організували незаконний бізнес п’ятеро мешканців Полтавщини, які налагодили вирощування конопель методом гідропонування. Виготовлений канабіс спільники продавали через власну наркокрамницю в Інтернеті. Всі членам угруповання повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу. Досудове слідство у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

- До складу злочинної групи входило троє чоловіків і дві жінки, віком від 18 до 44 років. Фігуранти обладнали нарколабораторію, де вирощували рослин коноплі в штучних умовах методом гідропонування. Надалі переробляли їх у канабіс і збували шляхом «закладок» на території Полтавщини. Свою злочинну діяльність угрупування провадило протягом двох років. Для збільшення прибутку від збуту наркотиків вони додатково залучили «закладчиків», а кожну закладку маркували спеціально розробленим фірмовим логотипом – умовним знаком «якості», - йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування поліцейські задокументували понад 50 епізодів збуту фігурантами канабісу та факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляють у Департаменті поліції, після проведення оперативних закупок, поліцейські затримали всіх членів організованого угруповання. Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили пакунки з канабісом, рослини коноплі, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, кілька одиниць вогнепальної зброї та набої, лабораторне обладнання, необхідне для культивування конопель в штучних умовах та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

На автотранспорт, домоволодіння та квартири фігурантів судом накладено арешт на суму понад 3,5 млн грн.

Усім членам угрупування слідчі повідомили про підозру за 5 статтями ККУ:

ч. 3 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

ч. 1 ст. 310 - посів або вирощування снодійного маку чи конопель;

ч. 3 ст. 313 - викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання;

ч. 2 ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 2 ст. 306 - використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування у кримінальному проваджені завершено, обвинувальний акт скеровано до Октябрського районного суду м. Полтави для розгляду по суті.

За вчинення цих злочинів затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.