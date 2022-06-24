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У Кременчуці мешкає понад тисяча громадян росії – деякі готові спалити свої паспорти

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 834

 

Змінити громадянство рф на українське вони наразі не можуть

У Кременчуці на обліку у районних відділах міграційної служби знаходиться 1 742 іноземців, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. З них 1 392 є громадянами рф.

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили керівники Автозаводського та Крюківського районних відділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Олена Коль та Олена Твердоступ.

За їх словами, ще 185 осіб мають посвідки на тимчасове проживання в Україні.

- Після 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, багато з них приходили з тим, щоби позбутися свого громадянства рф та отримати громадянство України. Проте, ДМС поки взяла паузу у цьому питанні – тож змінити їм громадянство наразі неможливо. Деякі через це навіть хотіли спалити свої паспорти громадянина росії. Втім, цього робити не варто, адже це єдиний документ, який посвідчує їх особу. Наразі на території України немає дипломатичних установ рф, тож відновити документи буде неможливо. А без них у подальшому буде складно оформити громадянство України. Отже,  їм треба почекати коли ДМС відновить можливість зміни громадянства з російського на українське, - зазначила Олена Твердоступ.

За її словами, таких людей до неї приходила кілька десятків.

Олена Коль додала, що і до неї приходило до півсотні громадян росії, що хотіли позбутися свого громадянства і отримати громадянство України.

Окрім того, протягом 2022 року у Кременчуці органи СБУ спільно з поліцією виявили 32 нелегальних мігрантів. З них 16 громадян росії. До адміністративної відповідальності за порушення міграційний норм притягнуто 60 осіб. Місцевий бюджет поповнився 78 тисячами грн, які вони сплатили в якості штрафів.

Після цього більшість з них самостійно виїхали за межі України. Але був і такий, якого довелося видворяти примусово через рішення суду.

- Це був наркоман без постійного місця проживання. У нього не було жодних підстав перебувати на території України. Його примусово видворили за межі України за рішенням суду, - пояснила Олена Коль.
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Автор: Віктор Крук
Теги: паспорт громадянство Росія Кременчук
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