У Кременчуці мешкає понад тисяча громадян росії – деякі готові спалити свої паспорти

У Кременчуці на обліку у районних відділах міграційної служби знаходиться 1 742 іноземців, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. З них 1 392 є громадянами рф.
Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили керівники Автозаводського та Крюківського районних відділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Олена Коль та Олена Твердоступ.
За їх словами, ще 185 осіб мають посвідки на тимчасове проживання в Україні.
За її словами, таких людей до неї приходила кілька десятків.
Олена Коль додала, що і до неї приходило до півсотні громадян росії, що хотіли позбутися свого громадянства і отримати громадянство України.
Окрім того, протягом 2022 року у Кременчуці органи СБУ спільно з поліцією виявили 32 нелегальних мігрантів. З них 16 громадян росії. До адміністративної відповідальності за порушення міграційний норм притягнуто 60 осіб. Місцевий бюджет поповнився 78 тисячами грн, які вони сплатили в якості штрафів.
Після цього більшість з них самостійно виїхали за межі України. Але був і такий, якого довелося видворяти примусово через рішення суду.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер