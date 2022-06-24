Депутати затвердили програму створення резервно-аварійної системи теплопостачання Кременчука

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Сьогодні, 24 червня, відбулося 13 засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради. Про нього пресслужба Кременчуцької міської ради повідомила на офіційному сайті ради постфактум.

На сесії депутати прийняли рішення, що стосуються фінансових питань, зокрема, перерозподілили бюджетні асигнування на 2022 рік, внесли зміни до попередніх рішень міської ради та прийняли рішення «Про створення Фонду з відновлення і відбудови Кременчуцької міської територіальної громади».

Депутати також затвердили більше десятка рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних питань, ухвалили рішення щодо укладення та продовження договорів оренди без проведення аукціону для деяких об’єктів комунальної власності та рішення «Про прийняття цільової дотації».

Серед питань, де безпосередньо не перерозподілялись гроші, на сесії розглянули та внесли зміни до «Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки» та до «Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022- 2024 роки». Також затверджена нова «Програма термінових заходів створення резервно-аварійної системи теплопостачання лівобережної частини міста Кременчука на 2022 рік».

Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької територіальної громади затвердили у новій редакції.

Також ухвалено кілька земельних питань, що стосуються земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у формі електронного аукціону, надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду, а також укладення договорів оренди землі на новий строк.

За вже сформованою Кременчуцької міською радою практикою, ані проєкти рішень, ані ухвалені рішення на сайті міської ради не оприлюднені. Тож, за що саме голосували депутати, кременчужани можуть тільки здогадуватися. Такі обмеження у праві на інформацію в мерії пояснюють воєнним станом.