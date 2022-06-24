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За 4 місяці війни Національна поліція викрила 97 ДРГ та затримала 870 диверсантів

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 242

 

Поліцейські знайшли 2578 зниклих дітей та заблокували понад 3600 ворожих інформканалів із 26 млн користувачів

Голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Фейсбуці підбив підсумки роботи поліції за час широкомасштабної російсько-української війни.

- 24 – число, яке назавжди закарбувалося у пам’яті українців...

4 місяці тому розпочалося повномасштабне вторгнення російських загарбників в Україну. Розпочалася наша війна за Незалежність.

З перших годин Національна поліція України тримає стрій та виконує всі поставлені завдання: стежить за правопорядком, рятує людей та боронить країну.

За 4 місяці широкомасштабної війни поліція:

  • Отримала та опрацювала понад 2 млн 800 тисяч повідомлень від громадян. Це, в середньому, по 23 тисячі звернення за добу.
  • Розпочала більше 19,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками. Затримала понад 160 осіб та оголосила більше 330 підозр у цій категорії.
  • Зареєструвала понад 82 тисячі злочинів. У 22 тисячах кримінальних проваджень фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.
  • Відкрила більше 840 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 143 особи - в статусі підозрюваних.
  • Створила з оперативників та спецпризначенців 123 протидиверсійні групи. Завдяки їх професійності викрито 97 ДРГ та затримано понад 870 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.
  • Зафіксувала понад 17,6 тисяч майнових злочинів, з яких більше 16,8 тисяч – крадіжки. Більш як 3600 підозрюваних осіб встановлені.
  • Розпочала понад 780 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. 277 матеріалів уже скеровані до суду.
  • Знайшла 2578 зниклих дітей. 169 діток ще знаходяться у розшуку.
  • Заблокувала понад 3,6 тисяч ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 26 млн користувачів.

І це лише невелика частина результатів роботи усієї багатотисячної команди Національної поліції України.

Я дякую кожному, хто чесно та віддано служить і захищає!
Разом наближаємо Перемогу, - написав Ігор Клименко.


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Автор: Віктор Крук
Теги: національна поліція ДРГ диверсанти
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