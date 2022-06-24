За 4 місяці війни Національна поліція викрила 97 ДРГ та затримала 870 диверсантів

Поліцейські знайшли 2578 зниклих дітей та заблокували понад 3600 ворожих інформканалів із 26 млн користувачів
Голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Фейсбуці підбив підсумки роботи поліції за час широкомасштабної російсько-української війни.
- 24 – число, яке назавжди закарбувалося у пам’яті українців...
4 місяці тому розпочалося повномасштабне вторгнення російських загарбників в Україну. Розпочалася наша війна за Незалежність.
З перших годин Національна поліція України тримає стрій та виконує всі поставлені завдання: стежить за правопорядком, рятує людей та боронить країну.
За 4 місяці широкомасштабної війни поліція:
- Отримала та опрацювала понад 2 млн 800 тисяч повідомлень від громадян. Це, в середньому, по 23 тисячі звернення за добу.
- Розпочала більше 19,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками. Затримала понад 160 осіб та оголосила більше 330 підозр у цій категорії.
- Зареєструвала понад 82 тисячі злочинів. У 22 тисячах кримінальних проваджень фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.
- Відкрила більше 840 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 143 особи - в статусі підозрюваних.
- Створила з оперативників та спецпризначенців 123 протидиверсійні групи. Завдяки їх професійності викрито 97 ДРГ та затримано понад 870 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.
- Зафіксувала понад 17,6 тисяч майнових злочинів, з яких більше 16,8 тисяч – крадіжки. Більш як 3600 підозрюваних осіб встановлені.
- Розпочала понад 780 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. 277 матеріалів уже скеровані до суду.
- Знайшла 2578 зниклих дітей. 169 діток ще знаходяться у розшуку.
- Заблокувала понад 3,6 тисяч ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 26 млн користувачів.
І це лише невелика частина результатів роботи усієї багатотисячної команди Національної поліції України.
Я дякую кожному, хто чесно та віддано служить і захищає!
Разом наближаємо Перемогу, - написав Ігор Клименко.
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