Білорусь втягують у війну проти України: кремль планує підірвати житлові будинки у Мозирі

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 393

Диверсанти з рф готові застосувати сценарій, який був використаний перед початком другої чеченської війни

За отриманими даними рф спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

За даними української розвідки, для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління рф і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу.

- Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби рф організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків». Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи. Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі». Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні, - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР Міноборони, маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.