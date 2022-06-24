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Кременчук, Надзвичайні новини

Щороку у Кременчуці знаходяться до десятка мешканців, які досі живуть з паспортами СРСР

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 384

 

А дехто і взагалі не вважає за необхідне оформлювати паспорт аж до самої пенсії

Радянського союзу немає вже понад 30 років, але є кременчужани, які тримають у шухляді паспорт громадянина СРСР і досі не оформили громадянство України. Через воєнний стан та посилений паспортний контроль останнім часом таких виявляється чимало.

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли керівники Автозаводської та Крюківської районних відділів міграційної служби у Кременчуці Олена Коль та Олена Твердоступ.

Лише в Автозаводському районі минулого року було виявлено сім таких осіб. Цього року – ще двох.

Олена Коль розповіла, що бувають випадки, коли люди приходять отримувати паспорт громадянина України у віці 27 років через те, що мати не хотіла, щоб сина призвали до армії. А буває, що приходять за паспортом і перед самою пенсією.

- Є люди, що ніколи не отримували соцдопомогу, нікуди не зверталися, не ходили на вибори. Отже обходились без паспортів. А тут підходить вік йти на пенсію і паспорт стає необхідним. От тоді вони й приходять, - пояснила вона

Інколи трапляються і більш складні випадки, коли потрібно встановити особу, що немає жодних документів і ніколи за часів незалежної України їх не отримувала. Та ще й стала вимушеною переселенкою.

Олена Трердоступ розповіла про літню жінку без документів, яку до Кременчука привезли волонтери з Донбасу.

- За її словами, вона ще за радянських часів отримувала паспорт СРСР, якій втратила. Вочевидь, вона там вела антисоціальний спосіб життя. Офіційно ніде не працювала, а, нібито, підробляла десь у селі. Їй до пенсії залишилось два роки. Щоб видати їй якісь документи треба спочатку встановити особу. У 2018 році всі паспортні документи були оцифровані та передані у Київ. Тому встановити особу людини не надто складно, якщо вона вже отримувала паспорт в Україні. Але там немає документів з окупованих територій, та й ця жінка, за її словами, жодних документів з радянських часів не отримувала. Ми намагаємося щось зробити. Але це дуже складно. Виявили, що у неї є п’ятеро дітей, - розповіла Олена Твердоступ.

Вона додала, що є процедура «впізнання особи» за участю трьох свідків. Але вона стосується лише громадян України. У даному випадку жінка не отримувала українського громадянства. Отже її «впізнання» можливе лише через суд.

Очільниці районних відділів міграційної служби також розповіли, що з початком війни до них почали приходити чоловіки ромської національності, щоб оформити собі паспорти для виїзду за кордон.

- Їх жінки з метою отримання допомоги на дітей, як матері одиначки, у свідоцтвах про народження не вказували батька дитини. Після 24 лютого багато з них потрапили за кордон, як біженці, їм там сподобалось, розповіли родичам, і вони вирішили їхати. Отже, зараз чоловіки оформлюють документи на встановлення батьківства, отримують закордонні паспорти, вписують туди своїх дітей, а у них їх зазвичай троє й більше, та отримують законне право перетинати кордон зі статусом біженця та відповідною допомогою, - пояснила Олена Твердоступ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: паспорт міграційна служба Кременчук
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