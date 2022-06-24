Щороку у Кременчуці знаходяться до десятка мешканців, які досі живуть з паспортами СРСР

Радянського союзу немає вже понад 30 років, але є кременчужани, які тримають у шухляді паспорт громадянина СРСР і досі не оформили громадянство України. Через воєнний стан та посилений паспортний контроль останнім часом таких виявляється чимало.
Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли керівники Автозаводської та Крюківської районних відділів міграційної служби у Кременчуці Олена Коль та Олена Твердоступ.
Лише в Автозаводському районі минулого року було виявлено сім таких осіб. Цього року – ще двох.
Олена Коль розповіла, що бувають випадки, коли люди приходять отримувати паспорт громадянина України у віці 27 років через те, що мати не хотіла, щоб сина призвали до армії. А буває, що приходять за паспортом і перед самою пенсією.
Інколи трапляються і більш складні випадки, коли потрібно встановити особу, що немає жодних документів і ніколи за часів незалежної України їх не отримувала. Та ще й стала вимушеною переселенкою.
Олена Трердоступ розповіла про літню жінку без документів, яку до Кременчука привезли волонтери з Донбасу.
Вона додала, що є процедура «впізнання особи» за участю трьох свідків. Але вона стосується лише громадян України. У даному випадку жінка не отримувала українського громадянства. Отже її «впізнання» можливе лише через суд.
Очільниці районних відділів міграційної служби також розповіли, що з початком війни до них почали приходити чоловіки ромської національності, щоб оформити собі паспорти для виїзду за кордон.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер