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В «Укрзалізниці» пояснили, чому не розраховуються із Крюківським вагонзаводом

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 641

Товариство вдячне заводу, але бюджетні кошти спрямовуються на обороноздатність країни

АТ «Укрзалізниця» відповіла на інформаційний запит «Кременчуцького Телеграфа», у якому ми запитували, із чим пов'язана заборгованість товариства перед Крюківським вагонобудівним заводом (ПАТ «КВБЗ») за виготовлені та поставлені вагони.

Так, 11 січня 2023 року на КВБЗ заявили, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Станом на 10 січня 2023 року не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає понад 1,4 млрд гривень.

Через це потужне кременчуцьке підприємство вимушено пішло у простій на невизначений час.

У відповіді в «Укрзалізниці» повідомили, що реалізація державної програми з оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів. Фінансується Державною казначейською службою з коштів держбюджету з 2021 року. На кінець 2022 року в рамках програми АТ отримало від КВБЗ 85 пасажирських вагонів.

«Товариство вдячне заводу, що у ці непрості часи підприємство продовжує працювати та допомагає оновлювати парк рухомого складу Української залізниці. Зі свого боку товариство намагається всебічно підтримувати завод великою кількістю замовлень, навмисно обираючи саме українського виробника. Саме тому за останні півтора року разом з державою товариство здійснило замовлення чи не найбільшої кількості одиниць рухомого складу за всю історію незалежної України (...)

На жаль, ситуація в країні змінилася, і наразі бюджетні кошти спрямовуються в першу чергу на виплати, від яких залежить безпека та обороноздатність нашої держави. Щобільше, від цього залежить подальша доля заводу, Укрзалізниці та всієї України», йдеться у відповіді.

Також в «Укрзалізниці» висловили впевненість у тому, що «передача частки заводу, яка контролювалася громадянином росії, Агентству з розшуку та менеджменту активів позитивно вплине на періодичність цих виплат та нівелює ризики перерахування коштів країні-агресору».

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Водночас в «Укрзалізниці» підкреслили, що співпраця з КВБЗ не обмежується лише державною програмою та акцентує, що власним коштом поповнює парк рухомим складом виробництва ПАТ «КВБЗ». Так, у четвертому кварталі 2022 року прийняли два дизель-поїзди ДПКР-3, вироблені підприємством. За ці поїзди вже сплачено 168 млн гривень (50%). Решту мають намір виплатити в січні та лютому 2023 року двома платежами по 84 млн гривень згідно з графіком.

 

Нагадаємо, з 13 січня 2023 року депутати Кременчуцької міськради звернулися до Президента України та Кабміну через критичну ситуацію, що склалася на КВБЗ через відсутність розрахунків АТ «Укрзалізниця» за поставлені пасажирські вагони за контрактом.

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між Україною та Румунією після 15-річної перерви. На рейсі «Мармароського експресу» Рахів — Валя-Вішеулуй — Рахів працює тривагонний дизель-поїзд ДПКр-3-006 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: КВБЗ
Теги: Укрзалізниця КВБЗ Крюківський вагонзавод вагони
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