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На «Мармароському експресі» до Румунії курсуватиме дизель-поїзд, виготовлений у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 268

 Перший рейс із пасажирами ДПКр-3-006 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, відправився 18 січня

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між Україною та Румунією після 15-річної перерви. Перший рейс «Мармароського експресу» Рахів — Валя-Вішеулуй — Рахів відправився сьогодні, 18 січня.

На цьому рейсі працюватиме тривагонний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (ПАТ «КВБЗ») ДПКр-3-006.

Потяг має три вагони й налічує 182 місця першого й другого класу. У ньому є місця для людей з інвалідністю та окрема вбиральня. Гроші на потяг виділила Укрзалізниця, загальна сума — 140 мільйонів гривень.

 

 

У пресслужбі КВБЗ «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що цей дизель-поїзд, виготовлений у 2022 році за контрактом з Укрзалізницею.

Нагадаємо, у 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

11 січня 2023 року на КВБЗ заявили, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Станом на 10 січня 2023 року не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає понад 1,4 млрд гривень.

Через це потужне кременчуцьке підприємство вимушено пішло у простій на невизначений час.

Крюківський вагонобудівний завод зупинив роботу на невизначений час

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укрзалізниця, ФБ Олександр Перцовський
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод ДПКр-3-006 Укрзалізниця
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