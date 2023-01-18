Де та о котрій 19 січня у Кременчуці проходитимуть обряд водосвяття та хресна хода

19 січня, у День свята Водохреща, у Кременчуці обряд водосвяття традиційно відбудеться на річках Дніпро та Сухий Кагамлик. За інформацією мерії Кременчука, освячення води та масові хрещенські купання проходитимуть у таких місцях:
Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників і правоохоронців. Рятувальники чергуватимуть в офіційних місцях з 8.00 до 16.00. Палатки для обігріву людей будуть встановлені в районі Центрального пляжу та Демурівської човникової станції.
У день хрещення Господнього традиційно відбудеться хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок ходи запланований на 12.30. Завершиться хода великим водосвяттям в районі річкового вокзалу.
У разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер