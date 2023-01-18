Де та о котрій 19 січня у Кременчуці проходитимуть обряд водосвяття та хресна хода

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У цей день також відбудеться хресна хода

19 січня, у День свята Водохреща, у Кременчуці обряд водосвяття традиційно відбудеться на річках Дніпро та Сухий Кагамлик. За інформацією мерії Кременчука, освячення води та масові хрещенські купання проходитимуть у таких місцях:

в районі водозабору на території Андріївського кафедрального собору (вул. Університетська, 1а) на березі Дніпра з 11.00;

в районі пристані річкового вокзалу на Дніпрі (вул. Університетська, 2в) о 13.00;

в районі Спасо-Преображенської церкви на березі Сухого Кагамлика (278 квартал) з 11.00;

в районі Демурівської човникової станції на березі Дніпра (вул. Лейтенанта Дніпрова) з 11.00;

в районі кафе «Івушка» (аквапарк) з 8.00;

в селі Потоки (район Вознесенської церкви на вулиці Лісовій) з 9.00.

Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників і правоохоронців. Рятувальники чергуватимуть в офіційних місцях з 8.00 до 16.00. Палатки для обігріву людей будуть встановлені в районі Центрального пляжу та Демурівської човникової станції.

У день хрещення Господнього традиційно відбудеться хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок ходи запланований на 12.30. Завершиться хода великим водосвяттям в районі річкового вокзалу.

- Завтра в Україні відмічають православне свято – Водохреще. Я хочу звернутися до охочих зануритися у цей день. Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки. Пірнайте лише в обладнаних для цього місцях, де чергують рятувальники ДСНС та медики. Не вживайте перед цим алкогольні напої та не перебувайте у воді понад 10 секунд. Так радять медики. Бережіть себе, щоб це свято пройшло без надзвичайних подій, – прокоментував очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

У разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів.