135 жителів Кременчука вчора вакцинувалися від COVID-19: серед них 22 дитини

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У місті почали щепити від коронавірусу дітей від 5 до 11 років

17 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 135 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 29 (22 дитини);

2 доза – 19;

1 бустерна доза – 55;

2 бустерна доза – 32.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 046;

2 дози отримали – 116 700;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 605;

2 бустерні дози отримали – 4 027.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 17 січня у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років.