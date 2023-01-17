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17 січня у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 87

 

Наше місто отримало 480 доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech для вакцинації юних кременчужан

Сьогодні, 17 січня, у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років. Про це ТЪ стало відомо від заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик.

Вакцина – «дитячий» варіант Comirnaty/Pfizer-BioNTech — надійшла до нашого міста у п'ятницю, 13 січня. У кожному флаконі по 10 доз, тож за робочу зміну мають зробити щеплення 10 дітям.

— Ми у п'ятницю отримали вакцину, вона 10-дозна, тому підзбирали людей і сьогодні починаємо вакцинувати, — каже Надія Боровик.

Звертаємо увагу, перед щепленням від ковіду дитину має оглянути педіатр, а батьки – підписати згоду на процедуру.

За словами директора міського департаменту охорони здоров'я Максима Середи, Кременчук отримав 480 доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей.

— Вакцина є на складах у Києві у достатній кількості. Якщо вона буде використовуватися, будуть охочі, будемо замовляти й привозити нові партії, — додав він.

Нагадаємо, на початку серпня 2021 року у нашому місті стартувала вакцинація від COVID-19 дітей віком від 12 до 18 років. А у вересні 2022 року дозволили щепити дітей віком 5-11 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Надії Боровик
Теги: вакцинація діти Pfizer
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