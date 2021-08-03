Сьогодні у Кременчуці отримали вакцину від коронавірусу перші двоє дітей

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 696

Їх щепили вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, для цієї мети наразі в Україні дозволена лише вона

3-го серпня у Кременчуці отримали вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech перші двоє дітей. Про це «Телеграфу» стало відомо від Надії Боровик, заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3.

30 червня Національна технічна група експертів з імунопрофілактики внесла пропозицію Міністерству охорони здоров'я, щоб дітям з 12 років впроваджувати щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech (для цієї мети наразі в Україні дозволена лише вона). 17 липня МОЗ прийняло ці рекомендації і видало наказ з дозволом вакцинувати дітей.

Перевагу в імунізації надаватимуть тим дітям, які мають відхилення в стані здоров'я і ризик тяжкого перебігу ковіду у випадку хвороби, а також дітям-спортсменам, які беруть участь в міжнародних змаганнях, і тим, хто виїжджає навчатися в інші країни, а там є умовою вакцинація.

- Сьогодні я вирішила почати цю ініціативу зі свого сина та хрещеника (вони на фото – ред.). Щоб люди розуміли, що ми радимо лише те, що застосовуємо самі, - коментує Надія Боровик.

Є певний алгоритм від МОЗ щодо отримання щеплення: для початку слід відвідати педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Він проведе огляд і видасть довідку (з медичним висновком) з дозволом на вакцинацію дитини. Крім того, лікар заповнить інформаційну згоду, а батьки чи сама дитина поставлять підпис у цьому документі.

На вакцинацію особи до 16 років мають прийти з батьками, а у віці з 16 до 18 років можуть звернутися самі.

Надія Боровик розповіла, що вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech у Кременчуці є у достатній кількості:

- Для тих, хто бажає захиститися, вакцини вистачить. Але дослідження тривають, і можливо, коли підійде час другої дози, й інші вакцини буде дозволено застосовувати у дитячому віці.

В центрі вакцинації дані про щеплення дитини занесуть в електронну базу даних. Вакциновані двома дозами юні українці за потреби зможуть отримати міжнародне свідоцтво про щеплення у свого лікаря.

- Особливо підлітки – це група великого ризику. Вони ходять компаніями, можуть пити з однієї пляшки, вони, між нами кажучи, можуть палити IQOS, Juul, просто по колу їх передаючи. Взагалі всім треба захиститися, тому що чим більша кількість людей буде щеплена, тим ймовірність витіснення вірусу зростає, - каже медик.