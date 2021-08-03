Сьогодні у Кременчуці отримали вакцину від коронавірусу перші двоє дітей

3-го серпня у Кременчуці отримали вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech перші двоє дітей. Про це «Телеграфу» стало відомо від Надії Боровик, заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3.
30 червня Національна технічна група експертів з імунопрофілактики внесла пропозицію Міністерству охорони здоров'я, щоб дітям з 12 років впроваджувати щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech (для цієї мети наразі в Україні дозволена лише вона). 17 липня МОЗ прийняло ці рекомендації і видало наказ з дозволом вакцинувати дітей.
Перевагу в імунізації надаватимуть тим дітям, які мають відхилення в стані здоров'я і ризик тяжкого перебігу ковіду у випадку хвороби, а також дітям-спортсменам, які беруть участь в міжнародних змаганнях, і тим, хто виїжджає навчатися в інші країни, а там є умовою вакцинація.
Є певний алгоритм від МОЗ щодо отримання щеплення: для початку слід відвідати педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Він проведе огляд і видасть довідку (з медичним висновком) з дозволом на вакцинацію дитини. Крім того, лікар заповнить інформаційну згоду, а батьки чи сама дитина поставлять підпис у цьому документі.
На вакцинацію особи до 16 років мають прийти з батьками, а у віці з 16 до 18 років можуть звернутися самі.
Надія Боровик розповіла, що вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech у Кременчуці є у достатній кількості:
В центрі вакцинації дані про щеплення дитини занесуть в електронну базу даних. Вакциновані двома дозами юні українці за потреби зможуть отримати міжнародне свідоцтво про щеплення у свого лікаря.