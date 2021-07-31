В Україні дозволили вакцинацію дітей, яким виповнилося 12 років

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 325

В наказі роз'яснили особливості щеплення та визначили, в яких випадках його треба робити

В Україні дозволили робити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Відповідні рекомендації наказом від 17 липня затвердило Міністерство охорони здоров'я України.

Щеплення рекомендоване дітям, які:

мають високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджають до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджають на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

є учасниками міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,

приїхали з іншої країни, де вони отримали першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та мають документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі дити віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення та, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записати дитину на щеплення.

Особливості вакцинації: