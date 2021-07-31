В Україні дозволили вакцинацію дітей, яким виповнилося 12 років

В наказі роз'яснили особливості щеплення та визначили, в яких випадках його треба робити
В Україні дозволили робити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Відповідні рекомендації наказом від 17 липня затвердило Міністерство охорони здоров'я України.
Щеплення рекомендоване дітям, які:
- мають високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
- з метою об’єднання сім’ї виїжджають до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- виїжджають на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,
- є учасниками міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,
- приїхали з іншої країни, де вони отримали першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та мають документи на підтвердження цього.
Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі дити віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.
Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення та, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записати дитину на щеплення.
Особливості вакцинації:
- дітям віком 12+ вводять 2 дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів;
- необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID-19 та вакцини проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації;
- вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19;
- пріоритет у вакцинації проти COVID-19 будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом із маломобільною дитиною або доглядають за нею;
- у разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.