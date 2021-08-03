Де в Кременчуці відключатимуть світло 4 серпня: адреси

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 серпня в місті відбудуться планові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Велика Набережна, 17, 19, 21, 27;
- вул. Кавказька;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Тимірязєва;
- вул. Гірська;
- вул. Єсєніна;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Заводська;
- вул. Чечелівська;
- пров. Єсєніна;
- пров. Чечелівський;
- пров. Одеський;
- пр. Петька;
- пр. Корабліної;
- пр. Турубари;
- пр. Одеський.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.