Де в Кременчуці відключатимуть світло 4 серпня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 533

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 серпня в місті відбудуться планові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Велика Набережна, 17, 19, 21, 27;

вул. Кавказька;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Тимірязєва;

вул. Гірська;

вул. Єсєніна;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

вул. Заводська;

вул. Чечелівська;

пров. Єсєніна;

пров. Чечелівський;

пров. Одеський;

пр. Петька;

пр. Корабліної;

пр. Турубари;

пр. Одеський.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: