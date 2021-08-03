Сьогодні COVID діагностували у 37-річної жінки, 74-річного чоловіка та 18-річного підлітка

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 346

Сьогодні, 3-го серпня, в Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 37-річна жінка, 74-річний чоловік та 18-річний підліток. Із них один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а двоє - перебувають в інфекційному шпиталі.

За даними випадками проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Всього в інфекційному шпиталі лікується 16 пацієнтів.

Одужало 5 пацієнтів.

Всього від початку пандемії захворіли 9 443 кременчужанина: одужали 9 139, померли 274.