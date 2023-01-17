Якою буде погода у Кременчуці 18 січня

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У середу, 18 січня, у Кременчуці буде хмарно та дуже тепло, як для січня. Вдень температура повітря становитиме +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +6 - +7 градусів. Опадів не очікується.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 18 січня у Полтавській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Це означає перший рівень небезпечності — жовтий.