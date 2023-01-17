4 кременчуцькі освітні заклади отримають харчові продукти для ВПО

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 143

38 закладів освіти на Полтавщині, в яких із перших днів війни проживають переселенці, отримають харчові продукти для приготування їжі. Це заклади обласного підпорядкування, серед яких і 4 кременчуцькі.

За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, відповідно до заявок закладам передають понад 61 тонну базових продуктів, які закупили за кошти обласного бюджету: м'ясо, рибу, крупи, макарони, масло, олію, цибулю, моркву, картоплю, сир твердий, згущене молоко, чай, печиво.

— Нині роботу з видачі проводить обласний центр соціальних служб, який перейняв цю функцію від Штабу з надання гуманітарної допомоги населенню, — повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

У Кременчуці харчові продукти для вимушених переселенців отримають:

Кременчуцька спеціальна школа;

ПТУ №26 м. Кременчука;

Регіональний центр профтехосвіти №1 м. Кременчука;

Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій.

Раніше ми писали, що у Кременчуці офіційно зареєстровано майже 34 тисячі переселенців.