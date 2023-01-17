4 кременчуцькі освітні заклади отримають харчові продукти для ВПО

Закуплені обласним бюджетним коштом харчі розподілять у місцях компактного проживання вимушених переселенців
38 закладів освіти на Полтавщині, в яких із перших днів війни проживають переселенці, отримають харчові продукти для приготування їжі. Це заклади обласного підпорядкування, серед яких і 4 кременчуцькі.
За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, відповідно до заявок закладам передають понад 61 тонну базових продуктів, які закупили за кошти обласного бюджету: м'ясо, рибу, крупи, макарони, масло, олію, цибулю, моркву, картоплю, сир твердий, згущене молоко, чай, печиво.
У Кременчуці харчові продукти для вимушених переселенців отримають:
Раніше ми писали, що у Кременчуці офіційно зареєстровано майже 34 тисячі переселенців.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер