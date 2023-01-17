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Кременчук, Гроші

Кременчук у 2023 році віддасть 142 млн гривень за отриманими кредитами

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 146

 Раніше планувалося віддати на 6 млн менше

З міського бюджету Кременчука у 2023 році на виконання боргових зобов'язань за кредитами виплатять 141,7 млн гривень.

Відповідне рішення про затвердження програми управління місцевим боргом бюджету територіальної громади ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 13 січня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що метою прийняття програми є ефективне управління фінансовим ресурсом місцевого бюджету.

Зазначається, що враховуючи динаміку надходжень до загального фонду місцевого бюджету, місто має достатньо коштів на обслуговування повернення боргу. Крім того, заборгованість із платежів — відсутня. Водночас вказано, що місцевий борг місцевого бюджету станом на кінець 2023 року прогнозується у розмірі 241,2 млн гривень.

Нагадаємо, Кременчук має п'ять кредитів:

  • 6,5 млн доларів — кредит МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на закупівлю енергоефективного обладнання для водоканалу;
  • 8 млн євро — кредит ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів;
  • 7,5 млн євро — кредит ЄБРР на термомодернізацію громадських будівель Кременчука;
  • 6 млн євро — кредит НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) на облаштування автономних котелень на Раківці;
  • 13 млн гривень — кредит НЕФКО на  реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. 

Згідно з затвердженим бюджетом на 2023 рік планувалося віддати 136 млн гривень — на 6 млн гривень менше. 

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Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що У 2022 році  року через війну росії проти України місто виплатило по боргових зобов’язаннях лише 10,5 мільйонів гривень замість запланованих 100,5 млн гривень.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: бюджет борги кредити
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