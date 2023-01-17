Завтра відбудеться поховання військового Максима Спиридонова

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Завтра, 18 січня, відбудеться прощання з військовим з Кременчука Максимом Спиридоновим. Військовий Максим Сергійович Спиридонов загинув 6 січня виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі н.п. Авдіївка, Покровського району, Донецької області.

Максим був призваний на військову службу під час мобілізації 3.11.2022 року та був старшим солдатом, стрільцем снайпером механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Залишилися дружина, донька та мати.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Максима Спиридонова відбудеться 18.01.2023, а саме: