Кременчужан запрошують на виставу про Гаррі Поттера

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 193

22 січня у Кременчуці пройде вистава «Гаррі Поттер та загублений ліс». Це захоплююча історія про дивовижні пригоди хлопчика-чарівника.

Дорогою в магічну школу Гоґвортс, Гаррі зі своїми друзями Герміоною і Роном потрапляють в загублений ліс. Там їм доведеться застосувати всі свої знання, щоб впоратися з найнебезпечнішим темним магом у світі — лордом Волдемортом.

Вас знову чекають небезпечні й захоплюючі пригоди, чари, вірні друзі й чарівний світ Гаррі Поттера.

Коли: 22 січня 15.00

Де: Міський палац культури

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар, а також на сайті