Кременчужан запрошують на виставу про Гаррі Поттера

Пригоди про хлопчика-чарівника
22 січня у Кременчуці пройде вистава «Гаррі Поттер та загублений ліс». Це захоплююча історія про дивовижні пригоди хлопчика-чарівника.
Дорогою в магічну школу Гоґвортс, Гаррі зі своїми друзями Герміоною і Роном потрапляють в загублений ліс. Там їм доведеться застосувати всі свої знання, щоб впоратися з найнебезпечнішим темним магом у світі — лордом Волдемортом.
Вас знову чекають небезпечні й захоплюючі пригоди, чари, вірні друзі й чарівний світ Гаррі Поттера.
Коли: 22 січня 15.00
Де: Міський палац культури
Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар, а також на сайті
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер