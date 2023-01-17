Кременчуку є до чого йти: укриття дитсадка у Глобиному

Сьогодні, 17 січня, очільник військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін разом із керівником районної військової адміністрації Олегом Лєдніком та головою Кременчуцької районної ради завітали до міста Глобине, де разом із мером Станіславом Джусем подивився, яке укриття зробила місцева влада у дитячому садочку №1 «Дзвіночок».
За інформацією мера Глобиного, на укриття для дитсадка міська рада загалом витратила 1 млн 477 тис.грн.
У цю суму увійшли:
Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» розпочав свою роботу в новому 2023 році, тому що роботи були завершені тільки перед новим роком. Оскільки укриття передбачене на 100 місць, а сам садок у повному форматі складає 212 дітей, садочок працюватиме у дві зміни. Тож батьки зараз обирають, на яку зміну і кому буде зручно.
Доречі, більшість шкіл у Глобиному працюють за змішаною формою навчання, є деякі навчальні заклади які працюють в онлайн режимах, це в сільських населених пунктах Глобинської територіальної громади та одна школа саме у місті. Оскільки через неналежне укриття батьки вирішили не водити дітей до школи.
— Дуже приємно, що керівник військової адміністрації відвідав наш район, дуже приємно бачити такий високий рівень підготовки укриттів і такий високий рівень відповідальності. І, звичайно, дякуємо керівнику військової адміністрації та всій нашій військовій адміністрації за те, що діти мають змогу навчатися у безпечних комфортних умовах, — подякував голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер