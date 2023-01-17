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Кременчук, Освіта

Кременчуку є до чого йти: укриття дитсадка у Глобиному

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 82

 

Навіть, вентиляція із підігрівом

Сьогодні, 17 січня, очільник військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін разом із керівником районної військової адміністрації Олегом Лєдніком та головою Кременчуцької районної ради завітали до міста Глобине, де разом із мером Станіславом Джусем подивився, яке укриття зробила місцева влада у дитячому садочку №1 «Дзвіночок».

 

За інформацією мера Глобиного, на укриття для дитсадка міська рада загалом витратила 1 млн 477 тис.грн.

У цю суму увійшли:

  • облаштування стелі та стін;
  • вентиляція, яка зроблена із підігрівом;
  • автономне живлення;
  • туалетні кімнати для дітей і дорослих та опалення.

Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» розпочав свою роботу в новому 2023 році, тому що роботи були завершені тільки перед новим роком. Оскільки укриття передбачене на 100 місць, а сам садок у повному форматі складає 212 дітей, садочок працюватиме у дві зміни. Тож батьки зараз обирають, на яку зміну і кому буде зручно.

 

Всі зміни по чотири години. Перша зміна буде до обіду, а друга після обіду. Ми дуже раді, що вийшли на роботу з дітьми, зазначила директорка дитсадка №1 міста Глобине, Надія Власюга.

Доречі, більшість шкіл у Глобиному працюють за змішаною формою навчання, є деякі навчальні заклади які працюють в онлайн режимах, це в сільських населених пунктах Глобинської територіальної громади та одна школа саме у місті. Оскільки через неналежне укриття батьки вирішили не водити дітей до школи.

 

Але незабаром ми й там реконструюємо укриття, аби діти могли вийти на навчання, заявив мер міста Станіслав Джусь.

 

Сьогодні було продемонстровано той приклад, як за участі народного депутата України Трухіна Олександра, за участі Дмитра Луніна голови військової адміністрації та депутатського корпусу разом з мером Глобинської громади може розвиватися громада в такий важкий час. Це є показником того, що у колективний спосіб можна досягати результатів, навіть, у такий складний час, які оцінять всі та, найголовніше, вони приносять користь громаді, нашим дітям та нашому майбутньому поколінню, зазначив керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

 

Дуже приємно, що керівник військової адміністрації відвідав наш район, дуже приємно бачити такий високий рівень підготовки укриттів і такий високий рівень відповідальності. І, звичайно, дякуємо керівнику військової адміністрації та всій нашій військовій адміністрації за те, що діти мають змогу навчатися у безпечних комфортних умовах, подякував голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко
Теги: Глобине укриття дитячі садочки дитсадок міська влада
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