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Дорослі мають робити щеплення від дифтерії й правця кожні 10 років

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 101

 

Перевірте, чи вакцинувалися ви проти цих хвороб упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років

Щеплення проти дифтерії й правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Про це інформує завідувач Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.

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Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії й правця здійснюють наступним чином.

  1. У 2, 4, 6 та 18 місяців вакциною, яка захищає одразу від трьох захворювань: дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). Обидві вакцини є неживими, проте формують стійкий імунітет до хвороб.
  2. У 6 та 16 років (ревакцинація) вакциною АДП (без кашлюкового компонента).
  3. У 26 і кожні 10 років (ревакцинація) вакциною АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії й правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше – це може врятувати вам життя.

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Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцинація правець дифтерія АКДП АДП-м кашлюк Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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