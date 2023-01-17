Дорослі мають робити щеплення від дифтерії й правця кожні 10 років

Перевірте, чи вакцинувалися ви проти цих хвороб упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років
Щеплення проти дифтерії й правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Про це інформує завідувач Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.
Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії й правця здійснюють наступним чином.
Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії й правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше – це може врятувати вам життя.
Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер