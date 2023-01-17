Дорослі мають робити щеплення від дифтерії й правця кожні 10 років

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 101

Перевірте, чи вакцинувалися ви проти цих хвороб упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років

Щеплення проти дифтерії й правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Про це інформує завідувач Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії й правця здійснюють наступним чином.

У 2, 4, 6 та 18 місяців вакциною, яка захищає одразу від трьох захворювань: дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). Обидві вакцини є неживими, проте формують стійкий імунітет до хвороб. У 6 та 16 років (ревакцинація) вакциною АДП (без кашлюкового компонента). У 26 і кожні 10 років (ревакцинація) вакциною АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії й правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше – це може врятувати вам життя.

Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.