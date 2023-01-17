У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 — діти

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Внаслідок ракетного удару по Дніпру 14 січня загинуло 45 людей, з них 6 — діти. Такі дані станом на 17.00 17 січня оприлюднив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За інформацією голови Нацполіції Ігоря Клименка:

39 осіб врятовано, з них 6 дітей

79 осіб травмовано, серед них 16 дітей.

Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти.

Неідентифіковані 15 тіл загиблих.

«П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир. Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих», — йдеться в повідомленні.

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Сьогодні, 17 січня, на місце трагедії квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли рятувальники, поліція, волонтери, міська та обласна влада Дніпра. Нагадаємо, у Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.