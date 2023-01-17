У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 — діти

Внаслідок ракетного удару по Дніпру 14 січня загинуло 45 людей, з них 6 — діти. Такі дані станом на 17.00 17 січня оприлюднив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За інформацією голови Нацполіції Ігоря Клименка:
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Сьогодні, 17 січня, на місце трагедії квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли рятувальники, поліція, волонтери, міська та обласна влада Дніпра. Нагадаємо, у Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер