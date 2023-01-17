Генпрокуратура об'єднає кримінальні провадження у справах обстрілів Дніпра, Кременчука і Сергіївки

Вчора у Дніпрі, 16 січня, провели оперативну нараду щодо ліквідації наслідків ракетної атаки на багатоповерховий будинок. На ній був присутній генпрокурор Андрій Костін, міський голова Дніпра, керівник ОВА, ДСНС, Нацполіція, медики, всі, хто залучені до ліквідації наслідків і порятунку людей. Були прийняті оперативні рішення щодо розселення людей та інші важливі рішення.
Він також наголосив, що місце трагедії знаходиться дуже далеко від лінії фронту, жодного військового об’єкту поруч немає.
Нагадаємо, станом на вечір 16 січня внаслідок удару ракетою для ураження авіаносців Х-22 загинуло 40 людей, троє – діти. Врятовано – 39, травми отримали 76 осіб, серед них 14 дітей. Досі розшукуються 29 осіб.
Рятувальна операція у Дніпрі триватиме доти, доки не будуть знайдені тіла усіх загиблих.
Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.
У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.
У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.
За фактами чергового воєнного злочину рф слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки рф.
Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:
Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.
Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер