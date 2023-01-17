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Генпрокуратура об'єднає кримінальні провадження у справах обстрілів Дніпра, Кременчука і Сергіївки

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 317

 

У Дніпрі продовжують розбирати завали 

Вчора у Дніпрі, 16 січня, провели оперативну нараду щодо ліквідації наслідків ракетної атаки на багатоповерховий будинок. На ній був присутній генпрокурор Андрій Костін, міський голова Дніпра, керівник ОВА, ДСНС, Нацполіція, медики, всі, хто залучені до ліквідації наслідків і порятунку людей. Були прийняті оперативні рішення щодо розселення людей та інші важливі рішення.

- Ми впевнені, що для здійснення цього воєнного злочину було застосовано той самий тип ракети, який уже застосовувався в інших випадках: 27 червня в Кременчуці, 1 липня – в Сергіївці Одеської області. Цього тижня буде прийнято рішення про об’єднання кримінальних проваджень, пов’язаних із застосуванням цієї зброї, – цитує Андрія Костіна пресслужба Генеральної прокуратури України. 

 

Він також наголосив, що місце трагедії знаходиться дуже далеко від лінії фронту, жодного військового об’єкту поруч немає.

- Нам відомо, хто саме віддавав наказ і ми знайдемо кожного причетного до чергового акту злодійства проти мирних громадян, – заявив Генпрокурор.

Нагадаємо, станом на вечір 16 січня внаслідок удару ракетою для ураження авіаносців Х-22 загинуло 40 людей, троє – діти. Врятовано – 39, травми отримали 76 осіб, серед них 14 дітей. Досі розшукуються 29 осіб.

У Дніпрі росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку: є загиблі та поранені

Рятувальна операція у Дніпрі триватиме доти, доки не будуть знайдені тіла усіх загиблих.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

- Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його, – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

За фактами чергового воєнного злочину рф слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки рф.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна ракетний обстріл Амстор Дніпро
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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