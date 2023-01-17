Вчора у 9-х кременчужан виявили COVID-19

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 58

Як і майже завжди, жінок хворіє більше

16 січня у Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 8 жінок віком від 29 до 77 років і 51-річний чоловік.

8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 24 пацієнти.

Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 370;

одужало - 26 574;

померло - 736.

Нагадаємо, що минулого тижня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19.



