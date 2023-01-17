Вчора у 9-х кременчужан виявили COVID-19

16 січня у Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 8 жінок віком від 29 до 77 років і 51-річний чоловік.
8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 24 пацієнти.
Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, що минулого тижня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер