Минулого тижня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19

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За тиждень на теренах області 4 людей померло від коронавірусу

З 9 до 15 грудня на Полтавщині зареєстрували 224 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За минулий тиждень:

одужали — 338;

продовжують лікування — 561;

померли — 4.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіли — 219 865;

одужали — 214 798;

померли — 4 506.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька — 0

Білоцерківська — 1

Великобагачанська — 4

Великобудищанська — 0

Великорублівська — 0

Великосорочинська — 1

Гадяцька — 1

Глобинська — 0

Гоголівська — 0

Горішньоплавнівська — 44

Градизька — 2

Гребінківська — 1

Диканська — 1

Драбинівська — 0

Заводська — 0

Зіньківська — 0

Кам’янопотоківська — 1

Карлівська — 1

Кобеляцька — 6

Козельщинська — 0

Коломацька — 0

Комишнянська — 1

Котелевська — 0

Краснолуцька — 0

Кременчуцька — 40

Ланнівська — 1

Лохвицька — 2

Лубенська — 12

Лютенська — 0

Мартинівська — 0

Мачухівська — 0

Машівська — 1

Миргородська — 0

Михайлівська — 1

Нехворощанська — 2

Новогалещинська — 3

Новооржицька — 0

Новосанжарська — 9

Новоселівська — 0

Оболонська — 0

Омельницька — 2

Опішнянська — 0

Оржицька — 0

Петрівсько-Роменська — 1

Пирятинська — 5

Піщанська — 3

Полтавська — 72

Пришибська — 0

Решетилівська — 0

Ромоданівська — 0

Семенівська — 6

Сенчанська — 0

Сергіївська — 0

Скороходівська — 0

Терешківська — 0

Хорольська — 10

Чорнухинська — 0

Чутівська — 0

Шишацька — 2

Щербанівська — 0.

Раніше ми писали, чи існують вакцини, що захищають водночас від грипу та COVID-19.