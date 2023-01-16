Минулого тижня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19

За тиждень на теренах області 4 людей померло від коронавірусу
З 9 до 15 грудня на Полтавщині зареєстрували 224 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
За минулий тиждень:
- одужали — 338;
- продовжують лікування — 561;
- померли — 4.
За весь час пандемії на Полтавщині:
- захворіли — 219 865;
- одужали — 214 798;
- померли — 4 506.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька — 0
- Білоцерківська — 1
- Великобагачанська — 4
- Великобудищанська — 0
- Великорублівська — 0
- Великосорочинська — 1
- Гадяцька — 1
- Глобинська — 0
- Гоголівська — 0
- Горішньоплавнівська — 44
- Градизька — 2
- Гребінківська — 1
- Диканська — 1
- Драбинівська — 0
- Заводська — 0
- Зіньківська — 0
- Кам’янопотоківська — 1
- Карлівська — 1
- Кобеляцька — 6
- Козельщинська — 0
- Коломацька — 0
- Комишнянська — 1
- Котелевська — 0
- Краснолуцька — 0
- Кременчуцька — 40
- Ланнівська — 1
- Лохвицька — 2
- Лубенська — 12
- Лютенська — 0
- Мартинівська — 0
- Мачухівська — 0
- Машівська — 1
- Миргородська — 0
- Михайлівська — 1
- Нехворощанська — 2
- Новогалещинська — 3
- Новооржицька — 0
- Новосанжарська — 9
- Новоселівська — 0
- Оболонська — 0
- Омельницька — 2
- Опішнянська — 0
- Оржицька — 0
- Петрівсько-Роменська — 1
- Пирятинська — 5
- Піщанська — 3
- Полтавська — 72
- Пришибська — 0
- Решетилівська — 0
- Ромоданівська — 0
- Семенівська — 6
- Сенчанська — 0
- Сергіївська — 0
- Скороходівська — 0
- Терешківська — 0
- Хорольська — 10
- Чорнухинська — 0
- Чутівська — 0
- Шишацька — 2
- Щербанівська — 0.
Раніше ми писали, чи існують вакцини, що захищають водночас від грипу та COVID-19.
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