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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Минулого тижня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 187

 

За тиждень на теренах області 4 людей померло від коронавірусу

З 9 до 15 грудня на Полтавщині зареєстрували 224 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За минулий тиждень:

  • одужали — 338;
  • продовжують лікування — 561;
  • померли — 4.

За весь час пандемії на Полтавщині:

  • захворіли — 219 865;
  • одужали — 214 798;
  • померли — 4 506.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

  • Білицька — 0
  • Білоцерківська — 1
  • Великобагачанська — 4
  • Великобудищанська — 0
  • Великорублівська — 0
  • Великосорочинська — 1
  • Гадяцька — 1
  • Глобинська — 0
  • Гоголівська — 0
  • Горішньоплавнівська — 44
  • Градизька — 2
  • Гребінківська — 1
  • Диканська — 1
  • Драбинівська — 0
  • Заводська — 0
  • Зіньківська — 0
  • Кам’янопотоківська — 1
  • Карлівська — 1
  • Кобеляцька — 6
  • Козельщинська — 0
  • Коломацька — 0
  • Комишнянська — 1
  • Котелевська — 0
  • Краснолуцька — 0
  • Кременчуцька — 40
  • Ланнівська — 1
  • Лохвицька — 2
  • Лубенська — 12
  • Лютенська — 0
  • Мартинівська — 0
  • Мачухівська — 0
  • Машівська — 1
  • Миргородська — 0
  • Михайлівська — 1
  • Нехворощанська — 2
  • Новогалещинська — 3
  • Новооржицька — 0
  • Новосанжарська — 9
  • Новоселівська — 0
  • Оболонська — 0
  • Омельницька — 2
  • Опішнянська — 0
  • Оржицька — 0
  • Петрівсько-Роменська — 1
  • Пирятинська — 5
  • Піщанська — 3
  • Полтавська — 72
  • Пришибська — 0
  • Решетилівська — 0
  • Ромоданівська — 0
  • Семенівська — 6
  • Сенчанська — 0
  • Сергіївська — 0
  • Скороходівська — 0
  • Терешківська — 0
  • Хорольська — 10
  • Чорнухинська — 0
  • Чутівська — 0
  • Шишацька — 2
  • Щербанівська — 0.

Раніше ми писали, чи існують вакцини, що захищають водночас від грипу та COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика статистика смертей
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