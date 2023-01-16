У Кременчуці офіційно зареєстровано майже 34 тисячі переселенців

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Від початку війни у 40 разів збільшилася кількість отримувачів допомоги на проживання ВПО

Станом на 1 грудня 2022 року у Кременчуці офіційно зареєстровано 33 тисячі 823 внутрішньо переміщені особи. За даними департаменту соціального захисту населення, на обліку в Автозаводському районі перебуває 22 тисячі 607 осіб, в Крюківському — 11 тисяч 216 осіб.

Для порівняння, станом на 24 лютого у місті було зареєстровано 3 тисячі 162 людини (по 2273 та 889 осіб по районах відповідно).

У департаменті зазначили, що таким чином кількість отримувачів допомоги на проживання ВПО збільшилася у 40 разів.

Раніше повідомлялось, що Кременчуцький район прийняв майже 60 тисяч вимушених переселенців. Однак наразі їх залишилось удвічі менше — близько 30 тисяч. За даними КрВА, переселенці з Харківської та Сумської областей наприкінці минулого року масово повертаються до своїх домівок. Також велика кількість ВПО знайшли собі місце проживання у сільській місцевості.