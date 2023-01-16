Вчора у Пирятині в одній із квартир ледь не згоріла дитина

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 110

Її врятували вогнеборці

15 січня, у Пирятині Лубенського району, Полтавської області, на вулиці Європейській, в одній із квартир житлового будинку сталася пожежа. Пожежу ліквідували о 17.40, вогнеборці врятували дитину. Вогонь знищив частину внутрішнього оздоблення стін, від повного знищення полум'ям квартиру врятували. До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина. Причина пожежі встановлюється.

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