Вчора у Пирятині в одній із квартир ледь не згоріла дитина

15 січня, у Пирятині Лубенського району, Полтавської області, на вулиці Європейській, в одній із квартир житлового будинку сталася пожежа.
Пожежу ліквідували о 17.40, вогнеборці врятували дитину. Вогонь знищив частину внутрішнього оздоблення стін, від повного знищення полум'ям квартиру врятували.
До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер